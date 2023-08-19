Мекотина (Качанова) Агафья Осипова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мекотина (Качанова) Агафья Осипова

Место рождения

Драгунка, Ивнянский муниципальный район, Белгородская область

Дата рождения

1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1769 г.р.

Дети

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: не указан

Мать: не указана

Драгунка, Ивнянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Агафия Архипова

Отец ребёнка: Мекотин Архип Андреев

Меловое, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1800

Сын: Мекотин Филип Архипов

Отец ребёнка: Мекотин Архип Андреев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мекотин Архип Андреев

Смерть
Неизвестно
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