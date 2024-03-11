Черногор-Вдовина Фрося Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черногор-Вдовина Фрося Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Черногор Иван Кондратьевич

Мать: Черногор Татьяна Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вдовина Валентина Александровна

Отец ребёнка: Вдовин Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Виктор

Отец ребёнка: Вдовин Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вдовина Тамара Александровна

Отец ребёнка: Вдовин Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вдовин Александр

Смерть
Неизвестно

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