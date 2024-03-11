Черногор-Вдовина Фрося Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1912
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
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- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вдовина Валентина Александровна
Отец ребёнка: Вдовин Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Виктор
Отец ребёнка: Вдовин Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вдовина Тамара Александровна
Отец ребёнка: Вдовин Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Вдовин Александр
Смерть
Неизвестно