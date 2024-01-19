Власов Николай Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВласов Николай Яковлевич

Власов Николай Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.12.1964

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1964

Отец: Власов Яков Федорович

Мать: Власова Галина Петровна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close