Лысов Иван Семёнович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1750 ст.
Дата смертиОколо 1782 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1750 ст.
Отец: Лысов Семён Ильич
Рождение ребёнка
Вычислено 1777 ст.
Дочь: Лысова Пелагия Ивановна
Мать ребёнка: - Ефимья Фёдоровна
Рождение ребёнка
Вычислено 1779 ст.
Мать ребёнка: - Ефимья Фёдоровна
Рождение ребёнка
Вычислено 1781 ст.
Дочь: Лысова Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: - Ефимья Фёдоровна
Смерть
Около 1782 ст.