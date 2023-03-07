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Лысов Иван Семёнович

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Место рождения

Быстрица, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Вычислено 1750 ст.

Дата смерти

Около 1782 ст.

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1727 г.р.

Мать

Вычислено 1723 г.р.

Дети

Вычислено 1777 г.р.
Вычислено 1779 г.р.
Вычислено 1781 г.р.

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1750 ст.

Отец: Лысов Семён Ильич

Мать: Бакулина Меланья Михайловна

Быстрица, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1777 ст.

Дочь: Лысова Пелагия Ивановна

Мать ребёнка: - Ефимья Фёдоровна

Быстрица, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1779 ст.

Сын: Лысов Климонт Иванович

Мать ребёнка: - Ефимья Фёдоровна

Быстрица, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1781 ст.

Дочь: Лысова Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: - Ефимья Фёдоровна

Быстрица, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Около 1782 ст.
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