Скворцов Анатолий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скворцов Анатолий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Борисова Екатерина Анатольевна

Мать ребёнка: Скворцова Софья Никандровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скворцов Александр Анатольевич

Мать ребёнка: Скворцова Софья Никандровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скворцов Михаил Анатольевич

Мать ребёнка: Скворцова Софья Никандровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Скворцова Софья Никандровна

Смерть
Неизвестно

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