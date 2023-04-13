Хохлов Роман Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.10.1887
Дата смерти02.11.1971
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.10.1914
Дочь: Мулина Таисия Романовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
08.06.1929
Дочь: Кислицына Тамара Романовна
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Смерть
02.11.1971