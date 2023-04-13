Хохлов Роман Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хохлов Роман Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.10.1887

Дата смерти

02.11.1971

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.10.1914

Дочь: Мулина Таисия Романовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
08.06.1929

Дочь: Кислицына Тамара Романовна

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Буреполом, Тоншаевский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
02.11.1971
Буреполом, Тоншаевский муниципальный район, Нижегородская область
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