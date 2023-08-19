Barabanshikova (Shpigel) Lia Mikhailovna — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Barabanshikova (Shpigel) Lia Mikhailovna

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Место рождения

Старая Рафаловка, Рівненська область

Дата рождения

1907

Дата смерти

1975

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

1926 г.р.
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МN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Shpigel Mikhail

Мать: не указана

Старая Рафаловка, Рівненська область
Рождение ребёнка
1926

Дочь: Barabanshikova Ludmila

Отец ребёнка: Barabanshikov Stepan Nikolaevich

Рождение ребёнка
19.12.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Barabanshikov Stepan Nikolaevich

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Barabanshikov Stepan Nikolaevich

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Barabanshikov Stepan Nikolaevich

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Barabanshikov Stepan Nikolaevich

Работа или профессия
Неизвестно
домохозяйка
Смерть
1975
Пермь, Пермский, Пермский край
Похороны
Неизвестно
Южное
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