Barabanshikova (Shpigel) Lia Mikhailovna
Место рождения
Дата рождения1907
Дата смерти1975
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: Shpigel Mikhail
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Barabanshikova Ludmila
Отец ребёнка: Barabanshikov Stepan Nikolaevich
Рождение ребёнка
19.12.1931
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
домохозяйка
Смерть
1975
Похороны
Неизвестно
Южное