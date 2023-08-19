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Кузьменко Екатерина Никитична
Кузьменко Екатерина Никитична
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Место рождения
Межирич
, Дніпропетровська область
Дата рождения
1879
Дата смерти
19.07.1887
Пол
Женский
Отец
Кузьменко Никита Макарьевич (Макариев)
Мать
Кузьменко Параскева Ивановна
Дети
Не указаны
Добавил:
ГЧ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец:
Кузьменко Никита Макарьевич (Макариев)
Мать:
Кузьменко Параскева Ивановна
Межирич
, Дніпропетровська область
Смерть
19.07.1887
Межирич
, Дніпропетровська область
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