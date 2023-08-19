Кузьменко Екатерина Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКузьменко Екатерина Никитична

Кузьменко Екатерина Никитична

Место рождения

Межирич, Дніпропетровська область

Дата рождения

1879

Дата смерти

19.07.1887

Пол

Женский

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Кузьменко Никита Макарьевич (Макариев)

Мать: Кузьменко Параскева Ивановна

Межирич, Дніпропетровська область
Смерть
19.07.1887
Межирич, Дніпропетровська область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close