Шулаев Василий Александрович
Место рожденияКонстантиновка,Кустанайской обл.,денисовский р-н
Дата рождения20.03.1924
Дата смерти25.07.1978
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1924
Отец: Шулаев Александр
Мать: Анна
Константиновка,Кустанайской обл.,денисовский р-н
Рождение ребёнка
05.04.1948
Дочь: Зальцман Мария Васильевна
Мать ребёнка: Шулаева Елизавета Васильевна
Константиновка,Кустанайской обл.,денисовский р-н
Рождение ребёнка
15.05.1950
Сын: Шулаев Николай Васильевич
Мать ребёнка: Шулаева Елизавета Васильевна
Константиновка,Кустанайской обл.,денисовский р-н
Рождение ребёнка
27.07.1952
Сын: Шулаев Валерий
Мать ребёнка: Шулаева Елизавета Васильевна
Красноармейка,Кустанайской обл.,Денисовский р-н
Рождение ребёнка
29.10.1954
Сын: Шулаев Александр Васильевич
Мать ребёнка: Шулаева Елизавета Васильевна
Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.07.1978
аяцкий
Причина смерти: Несчастный случай
Похороны
Неизвестно
пос. Аяцкий