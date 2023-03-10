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Шулаев Василий Александрович

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Место рождения

Константиновка,Кустанайской обл.,денисовский р-н

Дата рождения

20.03.1924

Дата смерти

25.07.1978

Пол

Мужской

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1924

Отец: Шулаев Александр

Мать: Анна

Константиновка,Кустанайской обл.,денисовский р-н
Рождение ребёнка
05.04.1948

Дочь: Зальцман Мария Васильевна

Мать ребёнка: Шулаева Елизавета Васильевна

Константиновка,Кустанайской обл.,денисовский р-н
Рождение ребёнка
15.05.1950

Сын: Шулаев Николай Васильевич

Мать ребёнка: Шулаева Елизавета Васильевна

Константиновка,Кустанайской обл.,денисовский р-н
Рождение ребёнка
27.07.1952

Сын: Шулаев Валерий

Мать ребёнка: Шулаева Елизавета Васильевна

Красноармейка,Кустанайской обл.,Денисовский р-н
Рождение ребёнка
29.10.1954

Сын: Шулаев Александр Васильевич

Мать ребёнка: Шулаева Елизавета Васильевна

Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шулаева Елизавета Васильевна

Смерть
25.07.1978
аяцкий
Причина смерти: Несчастный случай
Похороны
Неизвестно
пос. Аяцкий
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