Тугина (Федотова) Анастасия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тугина (Федотова) Анастасия Григорьевна

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Место рождения

Любыни, Шимский муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

Около 1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865

Отец: Федотов Григорий Федотович

Мать: Федотова Татьяна Ефимовна

Любыни, Шимский муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
22.01.1889

Муж: Тугин Иван Васильевич

Струпенская церковь, Новгородский уезд. Струпиский приход - церковь Свято-Духовская.
Рождение ребёнка
Между 1889 и 1890

Сын: Тугин Алексей Иванович

Отец ребёнка: Тугин Иван Васильевич

Старый Шимск, Шимский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
12.12.1890

Дочь: Евгения Ивановна

Отец ребёнка: Тугин Иван Васильевич

Шимск, Шимский муниципальный район, Новгородская область
запись о рождении в метрической книги Струпенской церкови, Новгородский уезд. Струпиский приход - церковь Свято-Духовская.
Рождение ребёнка
22.08.1893

Сын: Тугин Александр Иванович

Отец ребёнка: Тугин Иван Васильевич

Шимск, Шимский муниципальный район, Новгородская область
запись о рождении в метрической книги Струпенской церкови, Новгородский уезд. Струпиский приход - церковь Свято-Духовская.
Рождение ребёнка
25.01.1908 ст.

Сын: Тугин Григорий Иванович

Отец ребёнка: Тугин Иван Васильевич

Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
церковь Михаила-Архангельской Прусской 08.02.1908 г. - по паспорту
Место жительства
Неизвестно
Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Смерть
Неизвестно
Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
На Петровском кладбище
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