Тугина (Федотова) Анастасия Григорьевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865
Бракосочетание
22.01.1889
Струпенская церковь, Новгородский уезд. Струпиский приход - церковь Свято-Духовская.
Рождение ребёнка
Между 1889 и 1890
Отец ребёнка: Тугин Иван Васильевич
Старый Шимск, Шимский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
12.12.1890
Дочь: Евгения Ивановна
Отец ребёнка: Тугин Иван Васильевич
запись о рождении в метрической книги Струпенской церкови, Новгородский уезд. Струпиский приход - церковь Свято-Духовская.
Рождение ребёнка
22.08.1893
Отец ребёнка: Тугин Иван Васильевич
запись о рождении в метрической книги Струпенской церкови, Новгородский уезд. Струпиский приход - церковь Свято-Духовская.
Рождение ребёнка
25.01.1908 ст.
Отец ребёнка: Тугин Иван Васильевич
церковь Михаила-Архангельской Прусской 08.02.1908 г. - по паспорту
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
На Петровском кладбище