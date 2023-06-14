Чурилина Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чурилина Евдокия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1772 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 21.06.1814

Дочь: Чурилина Агриппина Григорьевна

Отец ребёнка: Чурилин Григорий Артамонович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чурилин Григорий Артамонович

Смерть
Неизвестно
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