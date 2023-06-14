Чурилина Евдокия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1791
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 21.06.1814
Дочь: Чурилина Агриппина Григорьевна
Отец ребёнка: Чурилин Григорий Артамонович
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно