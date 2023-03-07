Мезенина Агафья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мезенина Агафья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1793

Сын: Мезенин Филипп Герасимович

Отец ребёнка: Мезенин Герасим Трофимович

Рождение ребёнка
1795

Дочь: Надежда Герасимовна

Отец ребёнка: Мезенин Герасим Трофимович

Рождение ребёнка
1801

Дочь: Анна Герасимовна

Отец ребёнка: Мезенин Герасим Трофимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мезенин Иван Герасимович

Отец ребёнка: Мезенин Герасим Трофимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мезенин Герасим Трофимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мезенин Герасим Трофимович

Смерть
Неизвестно
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