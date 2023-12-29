Селивонов Василий Гурьевич
Место рождения
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Сын: Селивонов Борис Васильевич
Мать ребёнка: Селивонова Ирина Иосифовна
Дочь: (Селивонова) Евдокия Васильевна
Мать ребёнка: Селивонова Ирина Иосифовна
Дочь: Мажуга (Селивонова) Параскева Васильевна
Мать ребёнка: Селивонова Ирина Иосифовна
Дочь: (Селивонова) Мария Васильевна
Мать ребёнка: Селивонова Ирина Иосифовна
Дочь: (Селивонова) Анна Васильевна
Мать ребёнка: Селивонова Ирина Иосифовна
Дочь: (Селивонова) Наталья Васильевна
Мать ребёнка: Селивонова Ирина Иосифовна
Дочь: (Селивонова) Екатерина Васильевна
Мать ребёнка: Селивонова Ирина Иосифовна
Дочь: (Селивонова) Васса Васильевна
Мать ребёнка: Селивонова Ирина Иосифовна
Дочь: (Селивонова) Екатерина Васильевна
Мать ребёнка: Селивонова Ирина Иосифовна
Дочь: (Селивонова) Фёкла Васильевна
Мать ребёнка: Селивонова Ирина Иосифовна
Сын: Селивонов Пахомий Васильевич
Мать ребёнка: Селивонова Ирина Иосифовна