Ефремов (Вяцкий) Григорий Константинович
Место рождения
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: Вяцкий Константин Емельянович
Мать: Степанида Ивановна
Год вычеслил исходя из дат рождеия братьев и сестёр и самого раннего известного ребёнка.
Рождение ребёнка
17.11.1895 ст.
Дочь: Екатерина Григорьевна
Мать ребёнка: Ефремова Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
27.07.1902 ст.
Дочь: Серафима Григорьевна
Мать ребёнка: Ефремова Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
19.07.1904 ст.
Мать ребёнка: Ефремова Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
13.05.1907
Сын: Ефремов Дмитрий Григорьевич
Мать ребёнка: Ефремова Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
07.08.1909 ст.
Мать ребёнка: Ефремова Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евфросинья Григорьевна
Мать ребёнка: Ефремова Евдокия Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно