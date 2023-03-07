Ефремов (Вяцкий) Григорий Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефремов (Вяцкий) Григорий Константинович

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Место рождения

Абдул-Завод, Похвистневский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Вяцкий Константин Емельянович

Мать: Степанида Ивановна

Абдул-Завод, Похвистневский муниципальный район, Самарская область
Год вычеслил исходя из дат рождеия братьев и сестёр и самого раннего известного ребёнка.
Рождение ребёнка
17.11.1895 ст.

Дочь: Екатерина Григорьевна

Мать ребёнка: Ефремова Евдокия Петровна

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
27.07.1902 ст.

Дочь: Серафима Григорьевна

Мать ребёнка: Ефремова Евдокия Петровна

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
19.07.1904 ст.

Сын: Ефремов Пётр Григорьевич

Мать ребёнка: Ефремова Евдокия Петровна

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
13.05.1907

Сын: Ефремов Дмитрий Григорьевич

Мать ребёнка: Ефремова Евдокия Петровна

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
07.08.1909 ст.

Сын: Ефремов Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Ефремова Евдокия Петровна

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евфросинья Григорьевна

Мать ребёнка: Ефремова Евдокия Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефремова Евдокия Петровна

Смерть
Неизвестно
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