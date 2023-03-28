Лебеденко Евдокия Яколевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛебеденко Евдокия Яколевна

Лебеденко Евдокия Яколевна

Место рождения

Воронежская обл. с Алексеевская

Дата рождения

14.03.1905

Дата смерти

12.01.1994

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

1856 г.р.

Муж

1906 г.р.

Дети

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1905

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Ступакова Вера Федоровна

Воронежская обл. с Алексеевская
Рождение ребёнка
27.10.1927

Сын: Радин Александр Иванович

Отец ребёнка: Радин Иван Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Радин Иван Васильевич

Смерть
12.01.1994
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close