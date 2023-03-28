Лебеденко Евдокия Яколевна
Место рожденияВоронежская обл. с Алексеевская
Дата рождения14.03.1905
Дата смерти12.01.1994
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1905
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Ступакова Вера Федоровна
Воронежская обл. с Алексеевская
Рождение ребёнка
27.10.1927
Отец ребёнка: Радин Иван Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.01.1994