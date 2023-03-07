Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
(Кароль) Параскева Григорьевна
(Кароль) Параскева Григорьевна
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Грушев
, Київська область
Дата рождения
20.10.1827
Пол
Женский
Отец
Григорий
Мать
Марфа
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
Не указаны
Добавил:
ДВ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1827
Отец:
Григорий
Мать:
Марфа
Грушев
, Київська область
Бракосочетание
06.11.1849
Муж: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия