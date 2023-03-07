(Кароль) Параскева Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Кароль) Параскева Григорьевна

(Кароль) Параскева Григорьевна

avatar

Место рождения

Грушев, Київська область

Дата рождения

20.10.1827

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1827

Отец: Григорий

Мать: Марфа

Грушев, Київська область
Бракосочетание
06.11.1849

Муж: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close