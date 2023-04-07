Панкратова Ривека Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панкратова Ривека Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гундилович Павел Михайлович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тюрикова Ольга Валерьевна

Отец ребёнка: Панкратов Валерий Прокопьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Панкратов Игорь Валерьянович

Отец ребёнка: Панкратов Валерий Прокопьевич

Смерть
Неизвестно
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