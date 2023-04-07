Панкратова Ривека Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гундилович Павел Михайлович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тюрикова Ольга Валерьевна
Отец ребёнка: Панкратов Валерий Прокопьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Панкратов Игорь Валерьянович
Отец ребёнка: Панкратов Валерий Прокопьевич
Смерть
Неизвестно