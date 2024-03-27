Саитова (Губайдуллина) Фяруза — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саитова (Губайдуллина) Фяруза

Место рождения

д.Чембилей, Курмышского уезда, Симбирской губернии

Дата рождения

1898

Дата смерти

15.05.1977

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1892 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Губайдуллин Абдулла

Мать: Губайдуллина Фатыма

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Саитов Билялетдин

Рождение ребёнка
1920

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Саитов Билялетдин

Рождение ребёнка
1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Саитов Билялетдин

Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Саитов Билялетдин

Рождение ребёнка
08.06.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Саитов Билялетдин

Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Саитов Билялетдин

Смерть
15.05.1977
Москва, город федерального значения Москва

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