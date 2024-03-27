Саитова (Губайдуллина) Фяруза
Место рожденияд.Чембилей, Курмышского уезда, Симбирской губернии
Дата рождения1898
Дата смерти15.05.1977
ПолЖенский
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: Губайдуллин Абдулла
Мать: Губайдуллина Фатыма
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Саитов Билялетдин
Рождение ребёнка
1920
Рождение ребёнка
1928
Рождение ребёнка
1930
Рождение ребёнка
08.06.1936
Рождение ребёнка
1939
Смерть
15.05.1977
Москва, город федерального значения Москва