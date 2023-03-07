Козлова (Косова) Анна Васильевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Косов Василий Васильевич
Мать: не указана
Бракосочетание
23.01.1884
Муж: Козлов Иван Иванович
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1884
Отец ребёнка: Козлов Иван Иванович
Рождение ребёнка
22.07.1886
Отец ребёнка: Козлов Иван Иванович
Смерть
Неизвестно