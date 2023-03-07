Козлова (Косова) Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлова (Косова) Анна Васильевна

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Место рождения

Ключищи, Богородский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Косов Василий Васильевич

Мать: не указана

Ключищи, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
23.01.1884

Муж: Козлов Иван Иванович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1884

Сын: Козлов Спиридон Иванович

Отец ребёнка: Козлов Иван Иванович

Рождение ребёнка
22.07.1886

Сын: Козлов Михаил Иванович

Отец ребёнка: Козлов Иван Иванович

Смерть
Неизвестно
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