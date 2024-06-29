Баяндина Маремьяна Ивановна
Место рождения
Дата рождения24.02.1818
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
24.02.1818
Отец: Баяндин Иван Гаврилович
Мать: Боталова Ефимия Петровна
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», фонд 37, Опись 2, Дело 271, стр. 428 – МК (1818) ГКБУ «Государственный архив Пермского края», фонд 111, Опись 1, Дело 2231 – Ревизия (1834)
Смерть
Неизвестно