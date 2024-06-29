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Баяндина Маремьяна Ивановна

Место рождения

Макарово, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

24.02.1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1792 г.р.

Мать

1790 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1818

Отец: Баяндин Иван Гаврилович

Мать: Боталова Ефимия Петровна

Макарово, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», фонд 37, Опись 2, Дело 271, стр. 428 – МК (1818) ГКБУ «Государственный архив Пермского края», фонд 111, Опись 1, Дело 2231 – Ревизия (1834)
Смерть
Неизвестно

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