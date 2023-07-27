Красикова Наталья Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Красикова Наталья Кирилловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ПЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.12.1888

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Красиков Иван Васильевич

Добринка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти сёл Гавриловка, Добринка, Ново-Михайловка за 1888 г. 1 января 1888 — 31 декабря 1888 ГБУ "ОГАОО", фонд №173, опись №16, дело №664, стр. 82... Показать все
Место жительства
До 1888
Губкино, Малоархангельский муниципальный район, Орловская область
Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти сёл Гавриловка, Добринка, Ново-Михайловка за 1888 г. 1 января 1888 — 31 декабря 1888 ГБУ "ОГАОО", фонд №173, опись №16, дело №664, стр. 82... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Красиков Иван Васильевич

Смерть
Неизвестно
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