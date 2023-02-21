Чепуркина Мавра Силина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чепуркина Мавра Силина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1724 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1724 г.р.

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1724 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1743

Дочь: Чепуркина Фёкла Андреевна

Отец ребёнка: Чепуркин Андрей Ефимович

Бородавка, Тереховская волость, Ржевский уезд
Рождение ребёнка
Вычислено 1751 ст.

Дочь: Елена Андреевна

Отец ребёнка: Чепуркин Андрей Ефимович

Бородавка, Тереховская волость, Ржевский уезд
Рождение ребёнка
Вычислено 1752

Дочь: Татьяна Андреевна

Отец ребёнка: Чепуркин Андрей Ефимович

Бородавка, Тереховская волость, Ржевский уезд
Рождение ребёнка
Вычислено 1760

Дочь: Татиана маленькая Андреевна

Отец ребёнка: Чепуркин Андрей Ефимович

Бородавка, Тереховская волость, Ржевский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чепуркин Андрей Ефимович

Смерть
Неизвестно
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