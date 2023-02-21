Чепуркина Мавра Силина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1724 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1724 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1743
Дочь: Чепуркина Фёкла Андреевна
Отец ребёнка: Чепуркин Андрей Ефимович
Рождение ребёнка
Вычислено 1751 ст.
Дочь: Елена Андреевна
Отец ребёнка: Чепуркин Андрей Ефимович
Рождение ребёнка
Вычислено 1752
Дочь: Татьяна Андреевна
Отец ребёнка: Чепуркин Андрей Ефимович
Рождение ребёнка
Вычислено 1760
Дочь: Татиана маленькая Андреевна
Отец ребёнка: Чепуркин Андрей Ефимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно