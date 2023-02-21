Мансуров Наиф Габдрахманович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мансуров Наиф Габдрахманович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.08.1936

Дата смерти

29.01.1975

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1936

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.10.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шагалиева Светлана Файзулловна

Рождение ребёнка
13.05.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шагалиева Светлана Файзулловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
29.01.1975
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