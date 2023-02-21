Мансуров Наиф Габдрахманович
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.08.1936
Дата смерти29.01.1975
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1936
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.10.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шагалиева Светлана Файзулловна
Рождение ребёнка
13.05.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шагалиева Светлана Файзулловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
29.01.1975