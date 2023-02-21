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Рывкин Игорь Вадимович

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Место рождения

Николаев, СССР

Дата рождения

1986

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1986

Отец: Рывкин Вадим Юрьевич

Мать: Рывкина Соня Александровна

Николаев, СССР
Рождение ребёнка
2017

Дочь: Рывкина Ryuvkin Zoe Abigail

Мать ребёнка: Рывкина Джудит (Judith)

San Francisco, San Francisco, California, USA
Рождение ребёнка
2020

Дочь: Рывкина Ryuvkin Alice Emily

Мать ребёнка: Рывкина Джудит (Judith)

Walnut Creek, Contra Costa, California, USA
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рывкина Джудит (Judith)

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