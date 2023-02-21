Рывкин Игорь Вадимович
Место рожденияНиколаев, СССР
Дата рождения1986
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1986
Отец: Рывкин Вадим Юрьевич
Николаев, СССР
Рождение ребёнка
2017
Дочь: Рывкина Ryuvkin Zoe Abigail
Мать ребёнка: Рывкина Джудит (Judith)
San Francisco, San Francisco, California, USA
Рождение ребёнка
2020
Дочь: Рывкина Ryuvkin Alice Emily
Мать ребёнка: Рывкина Джудит (Judith)
Walnut Creek, Contra Costa, California, USA
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рывкина Джудит (Judith)