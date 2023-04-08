Асанов Нур — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Асанов Нур

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1950 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1950

Сын: Асанов Шамиль

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
23.10.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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