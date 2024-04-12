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Бобко Пелагея Кириллова

Место рождения

Подолки, Сумська область

Дата рождения

1970

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
13.09.1894

Сын: Бобко Корнилий Емельянович

Отец ребёнка: Бобко Емельян Степанович

Подолки, Сумська область
Рождение ребёнка
21.10.1896

Сын: Бобко Иларион Емельянов

Отец ребёнка: Бобко Емельян Степанович

Подолки, Сумська область
Рождение ребёнка
21.10.1898

Дочь: Нестеренко Елисавета Емельяновна

Отец ребёнка: Бобко Емельян Степанович

Подолки, Сумська область
Рождение ребёнка
19.07.1901

Сын: Бобко Илья Емельянович

Отец ребёнка: Бобко Емельян Степанович

Чернаки, Краснозерский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
17.01.1904

Дочь: Бобко Ксения Емельяновна

Отец ребёнка: Бобко Емельян Степанович

Чернаки, Краснозерский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Бобко Ирина Емельяновна

Отец ребёнка: Бобко Емельян Степанович

Чернаки, Краснозерский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Бобко Дарья Емельяновна

Отец ребёнка: Бобко Емельян Степанович

Чернаки, Краснозерский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
07.11.1910

Сын: Бобко Михаил Емельянович

Отец ребёнка: Бобко Емельян Степанович

Чернаки, Краснозерский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
01.03.1913

Сын: Бобко Георгий Емельянович

Отец ребёнка: Бобко Емельян Степанович

Чернаки, Краснозерский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение
1970

Отец: не указан

Мать: не указана

Подолки, Сумська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бобко Емельян Степанович

Подолки, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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