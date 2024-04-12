Бобко Пелагея Кириллова
Место рождения
Дата рождения1970
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
13.09.1894
Сын: Бобко Корнилий Емельянович
Отец ребёнка: Бобко Емельян Степанович
Рождение ребёнка
21.10.1896
Отец ребёнка: Бобко Емельян Степанович
Рождение ребёнка
21.10.1898
Дочь: Нестеренко Елисавета Емельяновна
Отец ребёнка: Бобко Емельян Степанович
Рождение ребёнка
19.07.1901
Отец ребёнка: Бобко Емельян Степанович
Рождение ребёнка
17.01.1904
Дочь: Бобко Ксения Емельяновна
Отец ребёнка: Бобко Емельян Степанович
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Бобко Ирина Емельяновна
Отец ребёнка: Бобко Емельян Степанович
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Бобко Дарья Емельяновна
Отец ребёнка: Бобко Емельян Степанович
Рождение ребёнка
07.11.1910
Отец ребёнка: Бобко Емельян Степанович
Рождение ребёнка
01.03.1913
Сын: Бобко Георгий Емельянович
Отец ребёнка: Бобко Емельян Степанович
Рождение
1970
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно