Карманова Татиана Фомина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карманова Татиана Фомина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.06.1894

Дочь: Акилина

Отец ребёнка: Карманов Никита Михаилов

Елькино, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
11.05.1897

Сын: Максим

Отец ребёнка: Карманов Никита Михаилов

Елькино, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
27.07.1898

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Карманов Никита Михаилов

Елькино, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
19.01.1901

Дочь: Мария Никитична

Отец ребёнка: Карманов Никита Михаилов

Елькино, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карманов Никита Михаилов

Смерть
Неизвестно
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