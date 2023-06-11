Карманова Татиана Фомина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.06.1894
Дочь: Акилина
Отец ребёнка: Карманов Никита Михаилов
Рождение ребёнка
11.05.1897
Сын: Максим
Отец ребёнка: Карманов Никита Михаилов
Рождение ребёнка
27.07.1898
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Карманов Никита Михаилов
Рождение ребёнка
19.01.1901
Дочь: Мария Никитична
Отец ребёнка: Карманов Никита Михаилов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно