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Евдокимова (Щербакова) Татьяна Григорьевна
Евдокимова (Щербакова) Татьяна Григорьевна
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Место рождения
Северодвинск
, Северодвинск, Архангельская область
Дата рождения
1962
Пол
Женский
Отец
Щербаков Григорий Максимович
1928 г.р.
Мать
Щербакова (Потяркина) Римма Григорьевна
1930 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОП
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Биография
Биография
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Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1962
Отец:
Щербаков Григорий Максимович
Мать:
Щербакова Римма Григорьевна
Северодвинск
, Северодвинск, Архангельская область
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