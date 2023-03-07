Евдокимова (Щербакова) Татьяна Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокимова (Щербакова) Татьяна Григорьевна

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Место рождения

Северодвинск, Северодвинск, Архангельская область

Дата рождения

1962

Пол

Женский

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1962

Отец: Щербаков Григорий Максимович

Мать: Щербакова Римма Григорьевна

Северодвинск, Северодвинск, Архангельская область
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