Татьяна Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1753

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1745 г.р.

Дети

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.09.1792

Сын: Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Михаил Андреев

Киселево, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
03.06.1795

Сын: Федор Михайлович

Отец ребёнка: Михаил Андреев

Киселево, Калининский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михаил Андреев

Смерть
Неизвестно
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