Татьяна Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1753
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.09.1792
Сын: Сергей Михайлович
Отец ребёнка: Михаил Андреев
Рождение ребёнка
03.06.1795
Сын: Федор Михайлович
Отец ребёнка: Михаил Андреев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Михаил Андреев
Смерть
Неизвестно