Курочкин Алексей Моисеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1829
Дата смерти1862
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1829
Рождение ребёнка
Около 1848
Сын: Курочкин Константин Алексеевич
Мать ребёнка: Курочкина Александра Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1850
Дочь: Двинянинова Антонина Алексеевна
Мать ребёнка: Курочкина Александра Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1851
Мать ребёнка: Курочкина Александра Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1861
Дочь: Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Курочкина Александра Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
дьячок
Смерть
1862