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Курочкин Алексей Моисеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1829

Дата смерти

1862

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1829

Отец: Курочкин Моисей Алексеевич

Мать: Курочкина Стефанида Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1848

Сын: Курочкин Константин Алексеевич

Мать ребёнка: Курочкина Александра Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1850

Дочь: Двинянинова Антонина Алексеевна

Мать ребёнка: Курочкина Александра Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1851

Сын: Курочкин Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Курочкина Александра Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1861

Дочь: Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Курочкина Александра Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
дьячок
Смерть
1862
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