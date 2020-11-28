Новгородцева (Самохвалова) Зинаида Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новгородцева (Самохвалова) Зинаида Павловна

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Место рождения

Самохвалово, Муромцевский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

11.07.1939

Дата смерти

28.11.2020

Пол

Женский

Отец

1908 г.р.

Мать

1916 г.р.

Муж

1937 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1939

Отец: Самохвалов Павел Тимофеевич

Мать: Самохвалова Клавдия Семёновна

Самохвалово, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
22.06.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Новгородцев Юрий Павлович

Муромцево, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новгородцев Юрий Павлович

Смерть
28.11.2020
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