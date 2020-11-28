Новгородцева (Самохвалова) Зинаида Павловна
Место рождения
Дата рождения11.07.1939
Дата смерти28.11.2020
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1939
Рождение ребёнка
22.06.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Новгородцев Юрий Павлович
Муромцево, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.11.2020