Куренков Александр Николаевич
Место рождения
Дата рождения1892
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: Куренков Николай Евдокимович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.07.1916
Дочь: Куренкова Капитолина Александровна
Мать ребёнка: Куренкова Ольга Гавриловна
Рождение ребёнка
26.10.1917
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Куренкова Ольга Гавриловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно