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Куренков Александр Николаевич

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Место рождения

Даратники, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1893 г.р.

Дети

1916 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Куренков Николай Евдокимович

Мать: не указана

Даратники, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
16.07.1916

Дочь: Куренкова Капитолина Александровна

Мать ребёнка: Куренкова Ольга Гавриловна

Даратники, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
26.10.1917

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Куренкова Ольга Гавриловна

Даратники, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Куренкова Ольга Гавриловна

Смерть
Неизвестно
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