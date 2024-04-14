Жигулёв Георгий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1916
Сын: Жигулёв Петр
Мать ребёнка: Кропина/Кропинова (Кропина/Кропинова) Евдокия Кропинова/
Рождение ребёнка
Около 1922
Дочь: Трайко (Жигулёва) Тамара
Мать ребёнка: Кропина/Кропинова (Кропина/Кропинова) Евдокия Кропинова/
Рождение ребёнка
10.10.1924
Дочь: (Жигулёва) Нина
Мать ребёнка: Кропина/Кропинова (Кропина/Кропинова) Евдокия Кропинова/
Смерть
Неизвестно