Жигулёв Георгий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жигулёв Георгий Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1897 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кропина/Кропинова (Кропина/Кропинова) Евдокия Кропинова/

Рождение ребёнка
Около 1916

Сын: Жигулёв Петр

Мать ребёнка: Кропина/Кропинова (Кропина/Кропинова) Евдокия Кропинова/

Рождение ребёнка
Около 1922

Дочь: Трайко (Жигулёва) Тамара

Мать ребёнка: Кропина/Кропинова (Кропина/Кропинова) Евдокия Кропинова/

Рождение ребёнка
10.10.1924

Дочь: (Жигулёва) Нина

Мать ребёнка: Кропина/Кропинова (Кропина/Кропинова) Евдокия Кропинова/

Смерть
Неизвестно

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