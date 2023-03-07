Торхова Фекла Косьмина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1806
Дата смертиПосле 1829
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1825
Сын: Торхов Фома Петров
Отец ребёнка: Торхов Петр Федоров
Рождение ребёнка
Около 1827
Сын: Торхов Зотик Петров
Отец ребёнка: Торхов Петр Федоров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Торхов Петр Федоров
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1829