Торхова Фекла Косьмина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Торхова Фекла Косьмина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1806

Дата смерти

После 1829

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1805 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1825

Сын: Торхов Фома Петров

Отец ребёнка: Торхов Петр Федоров

Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1827

Сын: Торхов Зотик Петров

Отец ребёнка: Торхов Петр Федоров

Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Торхов Петр Федоров

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1829
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