Гремилова Алена Владимировна
Место рождения
Дата рождения27.10.1971
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1971
Рождение ребёнка
20.01.1991
Дочь: Гремилова Татьяна Сергеевна
Отец ребёнка: Балабкин Сергей Терентьевич
Никополь, Дніпропетровська область
Бракосочетание
03.03.2000
Рождение ребёнка
14.01.2004
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Карвялис Миколас с. Стасиса