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Гремилова Алена Владимировна

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Место рождения

Сусуман, Сусуманский, Магаданская область

Дата рождения

27.10.1971

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1971

Отец: Гремилов Владимир Сергеевич

Мать: Анташова Екатерина Павловна

Сусуман, Сусуманский, Магаданская область
Рождение ребёнка
20.01.1991

Дочь: Гремилова Татьяна Сергеевна

Отец ребёнка: Балабкин Сергей Терентьевич

Никополь, Дніпропетровська область
Бракосочетание
03.03.2000

Муж: Карвялис Миколас с. Стасиса

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
14.01.2004

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Карвялис Миколас с. Стасиса

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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