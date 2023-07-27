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Лучкин Яков Леонтьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.10.1912

Пол

Мужской

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1912

Отец: Лучкин Леонтий Дмитриевич

Мать: Кочетова Евдокия Деомидовна

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