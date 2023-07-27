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Лучкин Яков Леонтьевич
Лучкин Яков Леонтьевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
07.10.1912
Пол
Мужской
Отец
Лучкин Леонтий Дмитриевич
1892 г.р.
Мать
Кочетова Евдокия Деомидовна
1891 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1912
Отец:
Лучкин Леонтий Дмитриевич
Мать:
Кочетова Евдокия Деомидовна
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