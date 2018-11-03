Новикова Вера Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новикова Вера Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.03.1949

Дата смерти

03.11.2018

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1949

Отец: Селезнёв Владимир

Мать: Селезнёва Нина

Рождение ребёнка
04.08.1973

Дочь: Рощинина Наталья Владимировна

Отец ребёнка: Новиков Владимир Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новиков Максим Владимирович

Отец ребёнка: Новиков Владимир Иванович

Смерть
03.11.2018
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