Новикова Вера Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.03.1949
Дата смерти03.11.2018
ПолЖенский
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1949
Отец: Селезнёв Владимир
Мать: Селезнёва Нина
Рождение ребёнка
04.08.1973
Дочь: Рощинина Наталья Владимировна
Отец ребёнка: Новиков Владимир Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Новиков Максим Владимирович
Отец ребёнка: Новиков Владимир Иванович
Смерть
03.11.2018