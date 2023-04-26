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Семёнов Александр Максимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.04.1905

Дата смерти

01.06.1968

Пол

Мужской

Добавил:

ПЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1905

Отец: Семёнов Максим Данилович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.07.1931

Дочь: Галина Александровна

Мать ребёнка: Семёнова Мария Ульяновна

Екатеринбург, Свердловская обл., Россия
Рождение ребёнка
29.01.1937

Сын: Семёнов Олег Александрович

Мать ребёнка: Семёнова Мария Ульяновна

Екатеринбург, Свердловская обл., Россия
Награда
11.01.1941
Указ Президиума ВС СССР от 11.01.1941 О НАГРАЖДЕНИИ РАБОТНИКОВ ДАЛЬСТРОЯ. МЕДАЛЬЮ «ЗА ТРУДОВОЕ ОТЛИЧИЕ» п. 161 Семенова Александра Максимови­ча — главного маркшейдера Горного управ­ления. https://nkvd... Показать все
Рождение ребёнка
07.09.1953

Сын: Семёнов Александр Александрович

Мать ребёнка: Семёнова Мария Ульяновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Семёнов Игорь Александрович

Мать ребёнка: Семёнова Мария Ульяновна

Екатеринбург, Свердловская обл., Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Семёнова Мария Ульяновна

Работа или профессия
Неизвестно
маркшейдер
Образование
Неизвестно
Высшее
Смерть
01.06.1968
Екатеринбург, Свердловская обл., Россия
Похороны
Неизвестно
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