Семёнов Александр Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.04.1905
Дата смерти01.06.1968
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1905
Отец: Семёнов Максим Данилович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.07.1931
Дочь: Галина Александровна
Мать ребёнка: Семёнова Мария Ульяновна
Екатеринбург, Свердловская обл., Россия
Рождение ребёнка
29.01.1937
Сын: Семёнов Олег Александрович
Мать ребёнка: Семёнова Мария Ульяновна
Екатеринбург, Свердловская обл., Россия
Награда
11.01.1941
Указ Президиума ВС СССР от 11.01.1941 О НАГРАЖДЕНИИ РАБОТНИКОВ ДАЛЬСТРОЯ. МЕДАЛЬЮ «ЗА ТРУДОВОЕ ОТЛИЧИЕ» п. 161 Семенова Александра Максимовича — главного маркшейдера Горного управления. https://nkvd... Показать все
Рождение ребёнка
07.09.1953
Сын: Семёнов Александр Александрович
Мать ребёнка: Семёнова Мария Ульяновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Семёнов Игорь Александрович
Мать ребёнка: Семёнова Мария Ульяновна
Екатеринбург, Свердловская обл., Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Семёнова Мария Ульяновна
Работа или профессия
Неизвестно
маркшейдер
Образование
Неизвестно
Высшее
Смерть
01.06.1968
Екатеринбург, Свердловская обл., Россия
Похороны
Неизвестно