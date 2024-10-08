Малков Федосей Феокстистов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1747
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Пахотный солдат
Место жительства
Неизвестно
Щетининская слобода
Рождение ребёнка
1736
Мать ребёнка: не указана
Родился в Щетининской слободе г.Михайлова в семье пахотного солдата
Смерть
До 1747