Малков Федосей Феокстистов Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Малков Федосей Феокстистов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1747

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Пахотный солдат
Место жительства
Неизвестно
Михайлов, Михайловский муниципальный район, Рязанская область
Щетининская слобода
Рождение ребёнка
1736

Сын: Малков Аверкий Федосеев

Мать ребёнка: не указана

Михайлов, Михайловский муниципальный район, Рязанская область
Родился в Щетининской слободе г.Михайлова в семье пахотного солдата
Смерть
До 1747

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