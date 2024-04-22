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Кокорин Данило Петров

Место рождения

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Кокорин Петр Алексеев

Мать: Кокорина Пелагея Федорова

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кокорина Акулина Егорова

Упоминание
Неизвестно
ГАВО ф.388 оп.1а д.16 РС 1858 год | лист 447об
Упоминание
Неизвестно
ГАВО ф.388 оп.10 д.173 РС 1850 год | лист 641об
Упоминание
Неизвестно
ГАВО ф.388 оп.1 д.9597 РС 1834 год | лист 164об
Упоминание
Неизвестно
ГАВО ф.388 оп.9 д.198 РС 1816 год | лист 12об
Место жительства
Неизвестно
Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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