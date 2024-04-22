Кокорин Данило Петров
Место рождения
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: Кокорин Петр Алексеев
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кокорина Акулина Егорова
Упоминание
Неизвестно
ГАВО ф.388 оп.1а д.16 РС 1858 год | лист 447об
Упоминание
Неизвестно
ГАВО ф.388 оп.10 д.173 РС 1850 год | лист 641об
Упоминание
Неизвестно
ГАВО ф.388 оп.1 д.9597 РС 1834 год | лист 164об
Упоминание
Неизвестно
ГАВО ф.388 оп.9 д.198 РС 1816 год | лист 12об
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно