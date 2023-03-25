Васильева Мария (Тамара) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильева Мария (Тамара)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Антон

Мать: Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тамара

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васильев Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Васильев Николай Викторович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Баранова Наталья Николаевна

Отец ребёнка: Васильев Николай Викторович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васильев Виктор Николаевич

Отец ребёнка: Васильев Николай Викторович

Смерть
Неизвестно
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