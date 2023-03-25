Васильева Мария (Тамара)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тамара
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Васильев Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Васильев Николай Викторович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Баранова Наталья Николаевна
Отец ребёнка: Васильев Николай Викторович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Васильев Виктор Николаевич
Отец ребёнка: Васильев Николай Викторович
Смерть
Неизвестно