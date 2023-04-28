Евдокия Петрова
Место рождения
Дата рождения1800
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: Петр Степанов
Мать: Марья Матвеева
Бракосочетание
?.01.1818
Муж: Яков Якимов
Никольское Ошанино, Воржская волость, Ростовский уезд
Рождение ребёнка
24.08.1824
Дочь: Голышина Марфа Яковлева
Отец ребёнка: Яков Якимов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Матфей Яковлев
Отец ребёнка: Яков Якимов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петр Яковлев
Отец ребёнка: Яков Якимов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алексей Яковлев
Отец ребёнка: Яков Якимов
Смерть
Неизвестно