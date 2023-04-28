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Евдокия Петрова

Место рождения

Паньково, Щадневская волость, Ростовский уезд

Дата рождения

1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

EN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: Петр Степанов

Мать: Марья Матвеева

Паньково, Щадневская волость, Ростовский уезд
Бракосочетание
?.01.1818

Муж: Яков Якимов

Никольское Ошанино, Воржская волость, Ростовский уезд
Рождение ребёнка
24.08.1824

Дочь: Голышина Марфа Яковлева

Отец ребёнка: Яков Якимов

Хмельники, Щадневская волость, Ростовский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Матфей Яковлев

Отец ребёнка: Яков Якимов

Хмельники, Щадневская волость, Ростовский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петр Яковлев

Отец ребёнка: Яков Якимов

Хмельники, Щадневская волость, Ростовский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алексей Яковлев

Отец ребёнка: Яков Якимов

Смерть
Неизвестно
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