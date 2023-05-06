Владыкина (Шарапова) Евгения Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.12.1905
Дата смерти10.02.1985
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1905
Отец: не указан
Мать: Шарапова Аксинья
Рождение ребёнка
17.01.1940
Дочь: Стародубцева Людмила Александровна
Отец ребёнка: Владыкин Александр Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Владыкин Валентин Александрович
Отец ребёнка: Владыкин Александр Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Владыкин Леонид
Отец ребёнка: Владыкин Александр Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Владыкин Аркадий Александрович
Отец ребёнка: Владыкин Александр Александрович
Смерть
10.02.1985