Владыкина (Шарапова) Евгения Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Владыкина (Шарапова) Евгения Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.12.1905

Дата смерти

10.02.1985

Пол

Женский

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1905

Отец: не указан

Мать: Шарапова Аксинья

Рождение ребёнка
17.01.1940

Дочь: Стародубцева Людмила Александровна

Отец ребёнка: Владыкин Александр Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Владыкин Валентин Александрович

Отец ребёнка: Владыкин Александр Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Владыкин Леонид

Отец ребёнка: Владыкин Александр Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Владыкин Аркадий Александрович

Отец ребёнка: Владыкин Александр Александрович

Смерть
10.02.1985
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