Проскурякова Ксения Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Проскурякова Ксения Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1825 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.05.1852

Сын: Проскуряков Никита Максимович

Отец ребёнка: Проскуряков Максим Абрамович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Проскуряков Максим Абрамович

Смерть
Неизвестно
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