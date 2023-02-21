Пермянова Агасья Тифофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пермянова Агасья Тифофеевна

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Место рождения

поселок Малютины, Тюкалинский район, Омская область, Россия

Дата рождения

1896 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1890 г.р.

Дети

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

поселок Малютины, Тюкалинский район, Омская область, Россия
Бракосочетание
22.10.1912 ст.

Муж: Талалаев Иван Алексеевич

Лорис-Меликово, Называевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
26.11.1913 ст.

Сын: Талалаев Нестор Иванович

Отец ребёнка: Талалаев Иван Алексеевич

Лорис-Меликово, Называевский муниципальный район, Омская область
Развод
Между 1915 и Неизвестно

Муж: Талалаев Иван Алексеевич

Лорис-Меликово, Называевский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно
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