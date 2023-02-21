Пермянова Агасья Тифофеевна
Место рожденияпоселок Малютины, Тюкалинский район, Омская область, Россия
Дата рождения1896 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
поселок Малютины, Тюкалинский район, Омская область, Россия
Бракосочетание
22.10.1912 ст.
Рождение ребёнка
26.11.1913 ст.
Отец ребёнка: Талалаев Иван Алексеевич
Развод
Между 1915 и Неизвестно
Смерть
Неизвестно