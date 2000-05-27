Нарышков Василий Сергеевич
Место рождения
Дата рождения30.12.1910
Дата смерти27.05.2000
ПолМужской
Отец
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1910
Бракосочетание
25.11.1935
Жена: Нарышкова Анна Ивановна
Казахстан, Акмолинская область, город Макинск
Стали вместе жить с 21.11.1935 года,сделали свадьбу, но официально расписались в 6.04.1962 году ,когда младшей дочери Надежде (5 ребенку) было 9 лет. Раньше официально не расписывались в загсах,а про... Показать все
Рождение ребёнка
09.07.1953
Дочь: Трущелёва Надежда Васильевна
Мать ребёнка: Нарышкова Анна Ивановна
Макинск, Буландынский район, Акмолинская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Нарышкова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юрьева Валентина Васильевна
Мать ребёнка: Нарышкова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Москалева Нина Васильевна
Мать ребёнка: Нарышкова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вержбицкая Тамара Васильевна
Мать ребёнка: Нарышкова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Нарышков Анатолий Васильевич
Мать ребёнка: Нарышкова Анна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
27.05.2000
Владимир, город Владимир, Владимирская область
Умер от старости в 90 лет, потерял интерес к жизни.