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Нарышков Василий Сергеевич

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Место рождения

Песчанка, Харківська область

Дата рождения

30.12.1910

Дата смерти

27.05.2000

Пол

Мужской

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1910

Отец: Нарышков Сергей Петрович

Мать: Нарышкова Наталья Иосифовна

Песчанка, Харківська область
Бракосочетание
25.11.1935

Жена: Нарышкова Анна Ивановна

Казахстан, Акмолинская область, город Макинск
Стали вместе жить с 21.11.1935 года,сделали свадьбу, но официально расписались в 6.04.1962 году ,когда младшей дочери Надежде (5 ребенку) было 9 лет. Раньше официально не расписывались в загсах,а про... Показать все
Рождение ребёнка
09.07.1953

Дочь: Трущелёва Надежда Васильевна

Мать ребёнка: Нарышкова Анна Ивановна

Макинск, Буландынский район, Акмолинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нарышкова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юрьева Валентина Васильевна

Мать ребёнка: Нарышкова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Москалева Нина Васильевна

Мать ребёнка: Нарышкова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вержбицкая Тамара Васильевна

Мать ребёнка: Нарышкова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нарышков Анатолий Васильевич

Мать ребёнка: Нарышкова Анна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
27.05.2000
Владимир, город Владимир, Владимирская область
Умер от старости в 90 лет, потерял интерес к жизни.
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