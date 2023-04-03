Гендельман Розалия Самойловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гендельман Ева Исаевна
Отец ребёнка: Гендельман Исай Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гендельман Юдифь Исаевна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно