Нигматуллина (Гильфанова) Эммегульсум Загидулловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1925
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Были родственники в Ленинграде. Место рождения не известно
Рождение ребёнка
15.05.1922
Дочь: Гатауллина Мунавара Камалетдиновна
Отец ребёнка: Нигматуллин Камалетдин Мухаррамович
Рождение ребёнка
25.12.1924
Дочь: Юсупова Сакина Камалетдиновна
Отец ребёнка: Нигматуллин Камалетдин Мухаррамович
Смерть
1925