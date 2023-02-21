Нигматуллина (Гильфанова) Эммегульсум Загидулловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нигматуллина (Гильфанова) Эммегульсум Загидулловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1925

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Были родственники в Ленинграде. Место рождения не известно
Рождение ребёнка
15.05.1922

Дочь: Гатауллина Мунавара Камалетдиновна

Отец ребёнка: Нигматуллин Камалетдин Мухаррамович

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.12.1924

Дочь: Юсупова Сакина Камалетдиновна

Отец ребёнка: Нигматуллин Камалетдин Мухаррамович

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
1925
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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