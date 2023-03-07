Егорова Ксения Егоровна
Место рождения
Дата рождения19.01.1875 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
МужНе указан
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
19.01.1875 ст.
Отец: Егор Петров
Мать: Мария Егорова
ц. Cв.Николая Чудотворца (Ренское) Крепостные крестьяне Штаб-капитана Г. Неелова
Бракосочетание
С 1883 по 1885 ст.
Муж: не указан
Глинки, Петропавло-Глинковская волость, Гжатский уезд
Смерть
Неизвестно