Егорова Ксения Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егорова Ксения Егоровна

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Место рождения

Мышьяки, Петропавло-Глинковская волость, Гжатский уезд

Дата рождения

19.01.1875 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1842 г.р.

Мать

1845 г.р.

Муж

Не указан

Дети

Не указаны

Добавил:

SY
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1875 ст.

Отец: Егор Петров

Мать: Мария Егорова

Мышьяки, Петропавло-Глинковская волость, Гжатский уезд
ц. Cв.Николая Чудотворца (Ренское) Крепостные крестьяне Штаб-капитана Г. Неелова
Бракосочетание
С 1883 по 1885 ст.

Муж: не указан

Глинки, Петропавло-Глинковская волость, Гжатский уезд
Смерть
Неизвестно
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