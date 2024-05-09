Марусидзе Ольга Моисеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Учадзе Ила Багратовна
Отец ребёнка: Марусидзе Баграт Ростомович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гавашелидзе Клавдия Багратовна
Отец ребёнка: Марусидзе Баграт Ростомович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марусидзе Галинэ Багратовна
Отец ребёнка: Марусидзе Баграт Ростомович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Марусидзе Чичико Багратович
Отец ребёнка: Марусидзе Баграт Ростомович